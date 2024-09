"Apvienotais saraksts" pēc sarunas ar Briškenu vēršas prokuratūrā

Līdz ar to, nesaņemot atbildes par līdzekļu atgūšanu, AS vērsīsies prokuratūrā ar aicinājumu pārbaudīt šo lēmumu likumību. AS gatavo arī Saeimas lēmumprojektu, kas apturētu valdības lēmuma izpildi, līdz tiks saņemtas skaidras atbildes par sabiedrības ieguldītās naudas likteni.