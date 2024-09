Bijušais satiksmes ministrs Matīss: Es nesadārdzināju "Rail Baltica" projektu

Viņa teica, ka disciplinārlietu ierosināja par to, ka ar deleģēšanas līgumu ir noslēgti līgumi par Rīgas Centrālās pasažieru stacijas mezglu (RCS) un Rīgas lidostu, kā rezultātā ir uzņemtas saistības par 200 miljoniem eiro, kā arī par to, ka viņa esot apstiprinājusi rēķinus no 2019.gada, kas ir saistīti ar būvniecības indeksācijas maksām.