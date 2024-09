Netflix dokumentālais seriāls "Worst Ex Ever" izpelnījies plašu uzmanību visā pasaulē jau pirmajās stundās pēc tā translēšanas. Pirmās dokumentālās sērijas centrā ir Bendžamins Fosters – vīrietis, kura vardarbīgā un noziegumiem pilnā pagātne padara viņu par vienu no bīstamākajiem bijušajiem partneriem. Šis stāsts atklāj skaudru un tumšu patiesību par Fosteru un upurēm, kuras cieta no viņa vardarbības.