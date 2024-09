Pēc triumfa ASV Ostapenko uzstādījusi karjeras rekordu

Ranga līdere joprojām ir poliete Iga Švjonteka, otro vietu saglabā baltkrieviete Arina Sabaļenka, bet no sestās uz trešo vietu pakāpusies amerikāniete Džesika Pegula. Ceturtā joprojām ir Jeļena Ribakina no Kazahstānas, kurai seko Jasmīne Paolīni no Itālijas. No trešaās uz sesto vietu noslīdējusi amerikāniete Korija Gofa, septīto pozīciju saglabā Džena Sjiņveņa no Ķīnas, kamēr uz astoto no 12.vietas pakāpusies Emma Navarro no ASV. Vienu vietu zaudējusi un uz devīto ailīti atkāpusies čehiete Barbora Krejčīkova, bet desmitnieku noslēdz arī vienu pozīciju zaudējusī grieķiete Marija Sakari.