Izziņots 4. Lielais Koncerts. Muzikāli pārsteigumi, vērienīga scenogrāfija un vizuālie efekti

"Ikviens "Lielā koncerta" apmeklētājs, izdzirdot kādu sen zināmu dziesmu, nekad īsti nezina, kura no lielā Latvijas populārās mūzikas zelta fonda dziesmām būs nākamā, kurš no Latvijas mūzikas talantiem to izpildīs un kāds tai būs pavadījums vai vizuālais noformējums," pauž Arstarulsmirus.