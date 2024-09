Augustā Austrālija tika ierauta vienā no 2024. gada Parīzes olimpisko spēļu skandāliem. Par vēlmi nopirkt kokaīnu tās lauka hokeja spēlētājs Tomass Kreigs tika arestēts. Viņam izdevās izvairīties no kriminālatbildības Francijā, bet dzimtenē sportistu sagaidījušas nopietnas sankcijas.

Tikai divas dienas pēc izstāšanās no turnīra viens no Austrālijas lauku hokejistiem – Kreigs – parūpējās par vienu no olimpisko spēļu skaļākajiem skandāliem. Svinot turnīra beigas, viņš centās iegādāties kokaīnu.