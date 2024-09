Zviedrijā piemin Baltijas valstu bēgļu piestāšanu Gotlandes krastos

Pieminot 80 gadus, kopš vairāki desmiti tūkstoši Baltijas valstu iedzīvotāju, tostarp latvieši, bēgot no okupācijas varas, veica bīstamo ceļojumu zvejnieku laivās pāri Baltijas jūrai uz Zviedrijas krastiem, Mieriņa kopā ar Igaunijas priekšsēdētāju un Lietuvas parlamenta priekšsēdētājas vietnieku Zviedrijā, Gotlandē, piedalās pasākumā "80 gadi pirms, 80 gadi pēc".

Mieriņa uzsvēra, ka daudzi latvieši, igauņi un lietuvieši bija spiesti pamest savas mājas, savu dzimteni un meklēt patvērumu Zviedrijā un tieši Gotlandē. Viņa izteica bezgala pateicību zviedru sabiedrotajiem, Gotlandes iedzīvotājiem par rūpēm un atbalstu. Zviedru atbalsts deva iespēju ne vien mūsu tautiešiem uzsākt jaunu dzīvi prom no mājām, bet arī uzturēt un kopt latvietību un tādējādi uzturēt dzīvu cerību par Latvijas valstiskuma atjaunošanu.

Pasākuma laikā Slītes ostā notika piemiņas brīdis. Tā bija viena no ostām, kurā pirms aptuveni 80 gadiem bēgļu laivās ieradās vairāki desmiti tūkstoši Baltijas valstu bēgļu, tostarp aptuveni seši tūkstoši latviešu, kas bēga no padomju agresijas, no okupācijas režīma nežēlīgajām represijām.