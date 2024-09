Grieķija varētu tūristiem no kruīza kuģiem noteikt nodevu par salu apmeklējumu

Lai ierobežotu masu tūrismu, kas rada milzu slodzi salām, no nākamā gada plānoti dažādi jauni pasākumi, tai skaitā papildu nodevas tūristiem, otrdien vēstīja laikraksts "Kathimerini".

Plānots, ka visiem kruīza kuģu pasažieriem no nākamā gada būs jāmaksā līdz 20 eiro liela nodeva par salu apmeklēšanu. Precīza nodevas summa būs atkarīga no konkrētās salas un laika, kad tā tiek apmeklēta, proti, tūrisma karstākajā sezonā vai citā laikā. Tādos populāros galamērķos kā Santorini un Mikona paredzēts noteikt 20 eiro nodevu vienai personai par vienu apmeklējuma dienu laika periodā no 1.jūnija līdz 30.septembrim.