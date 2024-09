Nofilmēta jau sestā sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz..." sezona, kas 19. septembrī nonākusi arī TV ekrānos. Projekta producente Aija Strazdiņa-Ratinska atklātā sarunā ar TVNET+ pastāstīja, ar ko šī sezona atšķirsies no citām, kā notiek "Ērkšķu" dāmu kastings un kur un kādos apstākļos dalībnieces tiek atrastas. Aija arī atklāti dalījās viedoklī par bezmaksas zobiem, iepriekšējo sezonu dalībnieču veiksmes stāstiem un to, kāpēc ne visiem izdodas atteikties no vecās dzīves.