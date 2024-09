"Cilvēkiem ir jāsaprot..." Didrihsoni atklāti par auklītes lomu dēla dzīvē

Didrihsonu pāris ne reizi vien saņēmis pārmetumus no sabiedrības par to, ka paši neaudzina savu atvasi, tomēr Nauris negatīvajiem viedokļa paudējiem atbildi parādā nepaliek: "Cilvēkiem ir jāsaprot, ka auklīte ir domāta tikai un vienīgi tāpēc, lai bērns attīstītos vēl vairāk. Viņa nāk strādāt, viņa nāk ar domu bērnam iemācīt vēl jaunākas lietas, jo pats vecāks reizēm dara kādus darbiņus, ir telefonā vai tamlīdzīgi, nevar pilnvērtīgi veltīt tās astoņas vai deviņas stundas. Šeit ir auklīte, kas ir visu laiku – ir ēdiens, spēles, rotaļas, aktivitātes, mūzika, dziesmas, vārdi – pilnībā no A līdz Z."