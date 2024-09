Bijušajam VID darbiniekam par apzināti nepatiesu ziņojumu būs jāatstrādā sabiedriskie darbi un jāmaksā ievērojama summa

Iepriekš tika ziņots, ka Bārs amatu VID ir zaudējis. Publiski pieejamā Administratīvās apgabaltiesas spriedumā civilprasībā, kurā Bārs apstrīdējis savu atlaišanu no amata, lasāms, ka 2017.gada martā Finanšu ministrija pieņēma lēmumu piemērot Bāram disciplinārsodu - atbrīvošanu no amata.

Šāds lēmums tika pamatos ar to, ka laikā, kad pie Bāra tika veikta kratīšana kādā kriminālprocesā, tika izņemtas viņam piederošas USB atmiņas, kas saturēja informāciju par Bāra gatavotiem anonīmiem iesniegumiem ar izdomātu un reālu personu datiem, kuros norādīta nepamatota un apmelojoša informācija, kas vērsta uz vairāku amatpersonu reputācijas graušanu un diskreditēšanu augstāko amatpersonu acīs, jo minētie iesniegumi tika adresēti Ministru prezidentam, ministriem, masu medijiem un dažādām tiesību aizsardzības iestādēm.

Veicot USB atmiņas apskati, tika konstatēts, ka tajā atrodas muitas amatpersonu kolektīvais iesniegums, kurā Bārs, uzdodoties par muitnieku kolektīvu, pauda apmelojošu informāciju par vairākām VID augsta līmeņa amatpersonām, kuras it kā esot pieprasījušas kukuli no VID Muitas pārvaldes amatpersonām, bet, to nesaņemot, esot izmantojušas dienesta stāvokli un sākušas muitas darbinieku vajāšanu.