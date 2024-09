Rudens TOP dekoratīvie stādi. Ko savam dārzam izvēlas latvietis?

Rudens – lielisks laiks augu stādīšanai

Ko tad visbiežāk izvēlas mūsu tautieši? "LVM Sēklas un stādi" Kalsnavas kokaudzētavas ainavu speciāliste Aija Vītoliņa stāsta: "Nu jau patiešām tūlīt iestāsies rudens, šobrīd ļoti aktuāli ir kailsakņi - gan skujukoku, gan lapukoki. Populāra izvēle dzīvžogiem un dārza stādījumiem, turklāt Latvijas klimatam izcili piemēroti. Kailsakņus var stādīt no agra pavasara līdz plaukšanai un tad atkal rudenī.

Kas tad šobrīd ir īpaši aktuāls? "Latvietim ir ļoti svarīgi norobežoties, gan no kaimiņiem, gan vēja, gan putekļiem, viens no top dzīvžogiem, kas ir arī kailsaknis, ko tagad cilvēki iegādājas, ir tūjas. To piedāvājums ir daudzveidīgs – ir gan tūja "Ovali", kas nav tik augts dzīvžogs kā, piemēram, tūja "Holmstrup" un "Columna". Protams, visas tūjas var griezt un atstāt tādā augstumā, kā vēlas."