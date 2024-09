Iesniedz pieteikumu par scientologu draudzes reģistrāciju

Kad draudze novērsīs konstatētos trūkumus, reģistram būs pamats pieteikumu nosūtīt Tieslietu ministrijai (TM) atzinuma sniegšanai, lai izvērtētu reliģiskās organizācijas statūtos norādīto darbības mērķu un uzdevumu atbilstību normatīvajiem aktiem, kā arī to, vai reliģiskās organizācijas darbība nevar apdraudēt cilvēka tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, valsts drošību, sabiedrības drošību vai kārtību, labklājību un tikumību. Tikai pēc tam, kad tiks saņemts TM atzinums, reģistrs, atkarībā no tā kāds būs atzinums, lems par to vai reģistrēt reliģisko organizāciju vai nereģistrēt, skaidroja Uzņēmumu reģistrā.