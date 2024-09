Divas kuplastes no Alūksnes sāk jaunu dzīvi Līgatnes dabas takās

Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka patvaļīga dzīvnieka (arī putna) izņemšana no tā dabiskās vides ir aizliegta un lielākoties nav nepieciešama. To drīkst darīt tikai ar savainotu dzīvnieku, lai to nogādātu pie veterinārārsta vai patversmē. Lai nekļūdītos, ieteicams iepazīties ar tīmekļvietnes "www.neizdzesdzivibu.lv" saturu vai konsultēties ar speciālistiem.