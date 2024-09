Fizioterapeite atgādina: no kustībām nav jābaidās

Sliktu vingrojumu nav

Uzmanīties vajadzētu tad, ja, atkārtoti izpildot kustību, tā turpina izraisīt sāpes, jo tas var būt brīdinājums, ka kaut ko nepieciešams mainīt. Kustības demonstrēšana fizioterapeitam vai trenerim palīdzēs noskaidrot, kā to pielāgot individuālām vajadzībām. Iespējams, cilvēks nav gatavs veikt šo kustību ar attiecīgo hanteles svaru, līdz ar to tas no sākuma ir jāsamazina un pēc tam to pakāpeniski var palielināt. Iespējams, problēmas rada kustības izpildīšana maksimālajā amplitūdā – arī tad jāsāk pamazām, piemēram, paceļot kāju pusi no cerētās amplitūdās. Ieteicams koncentrēties uz labo – strādāt apjomā, kurā sāpju nav. Ja cilvēks māk ieklausīties ķermenī un pielāgot vingrinājumus tā signāliem, vingrinājumi nebūs bīstami un neradīs sāpes.