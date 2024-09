"Ikdienas slodzēm esot drošs." Vanšu tilta caurumus turpinās norobežot un nosegt, līdz atradīsies pārbūvētājs

Kā skaidroja Rīgas domē, Vanšu tilts ikdienas slodzēm esot drošs. No nestspējas viedokļa tilta stāvoklis esot apmierinošs. Daļa ietvju ir sliktākā stāvoklī, tāpēc tās esot norobežotas un tiek rūpīgi sekots līdzi to stāvoklim.

Lai būtiski uzlabotu Vanšu tilta tehnisko stāvokli, ir jāveic tā pārbūve un atbilstoši Rīgas domes lēmumam, šis tilts ir viens no stratēģiski svarīgajiem transporta infrastruktūras objektiem, kas jāatjauno līdz 2027. gadam.

Kā aģentūra LETA uzzināja pašvaldībā, pašlaik Ārtelpas un mobilitātes departaments maina Vanšu tilta pārbūves iepirkuma prasības, lai drīzumā to varētu izsludināt atkārtoti.

Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojuši - par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji. Tomēr eksperti pēc tiltu pārbaudēm apstiprina, ka bieži vien vizuālais izskats rada iespaidu, ka tilts ir sliktā stāvoklī, bet tehniskie parametri liecina, ka ikdienas slodzēm tas ir drošs, informē pašvaldībā.