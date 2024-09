Latvijas pilsonis Haļavins palīdz apiet Krievijas naftai noteiktās sankcijas, noskaidrojis "The Insider"

Divi ar viņu saistīti uzņēmumi pirkuši naftu no Krievijas korporācijas "Surgutneftegaz" par cenu, kas pārsniedz maksimālo robežu, un tas korporācijai jau ir atnesis papildu 1,4 miljardus dolāru. Citi ar Haļavinu saistīti uzņēmumi pārvaldīja tankkuģus, kas transportēja naftu no Krievijas uz Indiju un Ķīnu, un vienu no viņa pārvaldītajiem tankkuģiem Izraēlas iestādes apsūdzējušas par naftas piegādi Libānas šiītu grupējumam "Hizbollah" un Irānas spēku vienībai "Quds".

Cenu ierobežojums ir pasākums, kas paredzēts, lai ierobežotu ieņēmumus Krievijas budžetā no jēlnaftas pārdošanas, neradot ievērojamu cenu pieaugumu pasaules tirgū. Cenu griesti aizliedz rietumvalstu uzņēmumiem apkalpot Krievijas naftas pārdošanu - sniegt starpniecības, transporta un apdrošināšanas pakalpojumus -, ja cena pārsniedz 60 ASV dolārus par barelu. Tomēr Krievija turpina saņemt karam tik ļoti nepieciešamos naftas dolārus, jo starpnieki vienkārši pārreģistrēja savus uzņēmumus uz Dubaijā reģistrētām juridiskām personām un turpināja tirdzniecību, it kā nekas nebūtu noticis. "The Insider" analizēja šo juridisko personu datus un atklāja, ka to vadībā ir Eiropas Savienības (ES) pilsoņi.