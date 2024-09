"Rail Baltica" izbūves pirmajā kārtā piedāvās koncentrēties uz pārrobežu un Rīgas lidostas savienojumu

SM valsts sekretāra vietniece "Rail Baltica" jautājumos Kristīne Malnača papildināja, ka SM patlaban gatavo informatīvo ziņojumu ar šiem priekšlikumiem un iesniegs Tiesību aktu portālā tuvākajā laikā. "Ziņojums varētu būt gatavs nākamnedēļ, bet, protams, ir arī saskaņošanas process, tāpēc patlaban ir grūti prognozēt, kad to skatīs valdībā," informēja Malnača.

Priekšlikumu "Rail Baltica" ieviešanas scenārijam izstrādājusi SM izveidotā Tehniskā darba grupa, kurā piedalās pārstāvji no Baltijas valstu kopuzņēmuma AS "RB Rail", SIA "Eiropas dzelzceļa līnijas" un VAS "Latvijas dzelzceļš".

"Rail Baltica" pārrobežu savienojuma izbūvi plānots sākt no dienvidu posma no Latvijas un Lietuvas robežas līdz Misai, tālāk virzoties uz Salaspili un tālāk uz Latvijas un Igaunijas robežu. Pirms projekta pirmās kārtas pabeigšanas iecerēts nodot ekspluatācijā Rīgas Centrālo dzelzceļa staciju un jaunuzbūvēto staciju Rīgas lidostā, savienojot tās ar esošo dzelzceļa infrastruktūru. Šo risinājumu plānots īstenot vienlaikus ar 1520 milimetru (mm) infrastruktūras modernizāciju dzelzceļa līnijā Imanta-Rīgas Centrālā stacija-Salaspils-Ogre. Savukārt "Rail Baltica" Rīgas loka 1435 mm savienojuma izbūvi ierosināts sākt no Misas virzienā uz Rīgas lidostu.