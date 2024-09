Ārstu biedrība: Ārsta Medņa izteikumi sociālajos tīklos par vakcināciju ir nosodāmi un kritiski vērtējami

Vēlāk policija aizturēja zēna vecākus par divu citu viņu bērnu, kas arī nebija vakcinēti un saslimuši ar difteriju, izņemšanu no slimnīcas, savukārt bērni tika nogādāti atpakaļ slimnīcā.

Āgenskalna klīnikas ārsts Mednis vietnē "Telegram" sestdienas rītā vēstīja, ka ar difteriju slimojošo bērnu vecāki izmantoja savas Pacientu tiesību likumā noteiktās tiesības un pieņēma lēmumu atteikties no meitu turpmākas "ārstniecības", par to paziņoja personālam un bērnus no stacionāra izņēma.