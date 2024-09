​1997. gada 20. septembra dienas vidū Iecavas novadā uz lauka krietns pulks ļaužu pulcējās kartupeļu talkā. Teju visi cilvēki bija vienas ģimenes locekļi. Todien pie lauka lēni piebrauca automašīna, kuras autovadītājs atvēra logu, pacēla pistoli un bez žēlastības brutāli nogalināja septiņus cilvēkus. Viens cilvēks tika smagi ievainots. Trīs no talciniekiem izbēga no nāves. Toreiz Iecavas slaktiņš pāršalca un šokēja visu Latviju, un arī šobrīd dēvējams par vienu no nežēlīgākajiem noziegumiem.