Sagatavoti grozījumi vecāku cilvēku uzņemšanai iekšlietu dienestos

Ievērojot minēto, ir precizēta arī likuma normas redakcija, nosakot, ka amatpersona tiek atvaļināta no dienesta, sasniedzot noteikto vecumu, ja nav konstatēta dienesta nepieciešamība, vai ja dienesta nepieciešamība ir konstatēta, bet amatpersona nepiekrīt ieņemt tai piedāvāto amatu.

Tāpat pēdējo 14 gadu laikā ir saglabājusies nemainīga tendence, ka no dienesta minētajās iestādēs atvaļinās lielāks amatpersonu skaits nekā tiek pieņemts dienestā.

Patlaban likums paredz, ka dienestā var pieņemt personas vecumā no 18 līdz 40 gadiem, kuras atbilst dienestam noteiktajām obligātajām prasībām, proti, kurām ir vismaz vidējā izglītība, kuras prot latviešu valodu, kurām ir nevainojama reputācija un kuras nav atvaļinātas no dienesta ar disciplinārsodu - atvaļināšana no dienesta.