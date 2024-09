VIDEO Jaunais vēlēšanu biļetenu veidols izgaismojis krāpšanās risku līdzšinējās vēlēšanās

Līdzšinējais vēlēšanu datorsistēmu izstrādātājs un uzturētājs SOAAR "Nekā personīga" informē, ka 2022. gada Saeimas vēlēšanās strādāja 1055 vēlēšanu iecirkņi. Skenerus izmantoja 716. Neizmantoja gandrīz visi iecirkņi ārvalstīs un daudzi mazi iecirkņi mazāk apdzīvotās vietās. Piemēram, Gulbenes novadā skenerus darbināja tikai divos no 18 iecirkņiem, Krāslavas novadā - trijos no 27. Saldus novadā - piecos no 25. Talsu novadā - sešos no 28. Izceļas Ventspils pilsēta un novads, kur skeneri netika izmantoti nevienā no 24 iecirkņiem - 12 pilsētā un 12 novadā.