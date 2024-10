"Man ir labākais darbs pasaulē." Ginesa rekorda ieguvējs iluzionists Edžus

Iluzionista karjeras sākums meklējams laikā, kad internets vēl nebija pieejams visiem. Edžus sev uzstādīja ultimātu - katru dienu publicēt vienu video platformā "YouTube" un turpināt to visu gadu, kopsummā izveidojot 365 videoklipus ar trikiem.

Edžus spilgti atceras savu pirmo uzstāšanos. Iluzionists ar pasākumu vietu vienojās par pusstundu ilgu šovu ar 50 eiro atlīdzību. Tajā brīdī viņš aizdomājās, ka ar to varētu nopelnīt un vairs netērēt laiku īslaicīgos darbos.

Būt vienam no zināmākajiem iluzionistiem un saglabāt ticību sev nav viegli. Edžus atklāj, ka ir bijis laiks, kad viņu finansiāli atbalstīja sieva, jo ne vienmēr viss ir gājis gludi. Brīdī, kad sieva pazaudēja darbu, abi nolēma strādāt pie iluzionista Edžus zīmola, lai pasākumu skaits palielinātos. Atskatoties tas ir bijis pareizs lēmums, jo Edžus ir laimīgs ar to, kā arī neslēpj to, ka iluzionists var nopelnīt.