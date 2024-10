Ārlietu ministrija stingri aicina Latvijas valstspiederīgos neceļot uz Izraēlu, Libānu un Irānu

Līdz šim ĀM ir saņemti jautājumi no trīs ģimenēm Libānā par iespējamiem evakuācijas reisiem. ĀM skaidro, ka pagaidām izceļošana no Libānas teritorijas ir iespējama ar komercreisiem, pa ūdens ceļiem vai pa sauszemi, līdz ar to Eiropas Savienības dalībvalstis neorganizē evakuācijas reisus.