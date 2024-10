Eksperti: Tuvākajos mēnešos gada inflācijas temps Latvijā paātrināsies

Viņš arī norāda, ka politiskās dienaskārtības maiņa no straujas izdevumu kāpināšanas uz pieauguma bremzēšanu un pat algu iesaldēšanu ir biedējoša, bet tai ir bijusi arī labvēlīga ietekme. "Jāatzīmē, ka krīzes sajūta tiek pārspīlēta, jo publiskajā telpā sacensība par uzmanību mudina sabiezināt krāsas. Taču šī biedēšana slāpē inflācijas gaidas un dod uzņēmumiem signālu, ka tik strauji kāpināt algas vairs nebūs nepieciešams," min Strautiņš.

Viņš atzīmēja, ka septembris ir viens no gada mēnešiem, kad strauji pieaug apģērbu un apavu cenas - arī šoreiz, gandrīz tieši tik (3,4%), cik parasti ir raksturīgi (3,5%) šim laikam. Taču šīs kategorijas ietekme nav tik liela. Straujāk (plus 5,6%) par ierasto (plus 2,2%) šajā mēnesī auga ar jaunā mācību gada sākumu saistītās izglītības pakalpojumu cenas. Savukārt spēcīgākais pretsvars pārtikas augšupvērstajai ietekmei ir mājokļu uzturēšanas izmaksu samazinājums par 4,8%, jo īpaši strauji palētinājās siltums (mīnus 12,7%) un elektrība (mīnus 11,9%). Liela ietekme bija arī transporta izmaksu kritumam par 5,9%, degvielai kļūstot lētākai par 13,1%.