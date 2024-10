VIDEO Apgāztā kravas auto šoferis stāsta par piedzīvoto avāriju Ķekavas aplī

Ceļu daļēji bloķēja trīs mašīnas, kur vienai no kravas bija izbiruši metāllūžņi.

Smagā auto šoferis – lietuvietis Jans – raidījumam stāsta: "Es pagriezos un izdzirdēju tādu skaņu it kā gurkst. Vēl nodomāju pie sevis, neko sev, viens no pagrieziena rādītājiem gurkst. Griezu te, pēkšņi tāda sajūta, ka viens no priekšējiem riteņiem aizlidoja, mani tā parāva un apgāzos."