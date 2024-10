Medijs skaidro, kāpēc krievu drona "Ohotņik" zaudējums ir nozīmīgs

"Šajā karā ir redzēti daudzi lidaparāti, bet neviens no tiem nav līdzīgs krievu S-70. Tas sver 20 tonnas un, saskaņā ar dažu ekspertu teikto, tā darbības rādiuss ir 6000 kilometri," raksta pētījuma autori.

Pastāv iespēja, ka neveiksmīgais lidojums Doneckā bija viens no pirmajiem Maskavas mēģinājumiem to testēt kaujas apstākļos. Netālu no drona atlūzām tika atrastas arī Krievijas tālā darbības rādiusa spārnotās bumbas D-30.