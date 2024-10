FOTO Jautrā gaisotnē aizritējusi Baibas Sipenieces-Gavares stāvizrādes "IR VĒL" pirmizrāde

Baiba pēc pirmizrādes un pirmajām izrādēm Rīgā teic: "Pirmizrāde ir īpaša ar to, ka tā ir izrāde, kurai nav līdzīgas nevienas citas. Zālē bija liela daļa no manu stāstu varoņiem, kā arī cilvēki, kas manā dzīvē spēlē un ir spēlējuši nozīmīgu lomu. Es pirmizrādi uztveru kā manu atskaiti viņu priekšā. Protams, bija arī liels satraukums, kā arī tā blaknes, kad izrāde it kā paiet nedaudz malā. Cilvēki jūt to dzīvo nervu, jūt, ka tas ir šeit un tagad. Es pirmizrādes neuztveru kā īstās izrādes. Īstā izrāde man sākās no kādas trešās reizes."