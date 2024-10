Ārstu biedrība: Sertifikāta atņemšana mediķiem būtu ļoti bargs sods

Savukārt komentējot izvairīšanos no lēmumu, kas saistīti ar Medņa izteikumu vērtēšanu, publiskošanas, LĀB pārstāvji turpināja uzstāt, ka runa esot par "īpaši aizsargājamiem personas datiem". Latvijā neesot regulēts, par kādiem subjekta pārkāpumiem var informēt sabiedrību, līdz ar to Mednis esot atteicies no informācijas par savu izteikumu izvērtējumu publiskošanas.