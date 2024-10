Alerģijas, kuras var mūs piemeklēt agrāk vai vēlāk, ir daudzas un dažādas. Ir dzirdēts par alerģiju no kaķiem, suņiem, un citiem dzīvniekiem, kā arī par alerģijām no dzīvībai nepieciešamām lietām, piemēram, ūdens. Tomēr amerikānietes Džoannas Votkinsas gadījums ir unikāls – viņai konstatēta alerģija no jebkā un jebkura, tostarp viņas vīra Skota.