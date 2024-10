"Ryanair" ieviesīs izmaiņas, kas būtiski ietekmēs pasažierus

"Ryanair" vadītājs Maikls O'Līrijs paziņoja, ka aviokompānijas pasažieri tiek aicināti reģistrēties lidojumiem tikai internetā vai lietotnē pirms ierašanās lidostā. Ja viņi to neizdarīs, iekāpjot lidmašīnā, viņiem būs jāmaksā papildu 55 sterliņu mārciņas (aptuveni 65 eiro), vēsta "The Irish News".

"Mēs vēlamies atbrīvoties no lidostu pārbaudēm tāpat, kā atbrīvojāmies no bagāžas skaitītājiem. Mēs strādājam pie tā, lai no 1. maija viss tiktu veikts ar lietotnes palīdzību, nekas cits netiks veikts uz papīra," viņš teica.