Latvijā patvērumu pieprasījušas trīs bēgšanas laikā cietušās nelegālās imigrantes

Drīz pēc tam Valsts policija minēto transportlīdzekli pamanīja un sāka aptuveni stundu ilgu pakaļdzīšanos no Jēkabpils novada Lašiem līdz Aizkraukles novada Staburaga pagastam.

Notikumu gaitā divas nelegālās migrantes tika sašautas, bet dzīvībai svarīgi orgāni neesot tikuši skarti. Vēl vienam no migrantiem bija nepieciešama medicīniskā palīdzība saistībā ar veselības pasliktināšanos.

Operācijas laikā vienu no iespējamajiem pārvadātājiem izdevās uzreiz aizturēt, savukārt otrs metās bēgt. Personai izdevās noslēpties mežā, kurp viņš izsauca taksometru, ar kuru bija nolēmis turpināt bēgt. Tomēr nekur tālu bēglis netika, jo policija pamanīja aizdomīgā vietā novietotu taksometru un uz to no meža pārvietojamies vīrieti, kas atbilda meklētajai personai. Aizturētie nozieguma organizētāji ir Ukrainas un Baltkrievijas vastspiederīgie.