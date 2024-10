VUGD šogad kopumā piedalījies 91 bojāgājušā izcelšanā no ūdens, tostarp 58 miruši cilvēki no ūdens izcelti peldsezonā, kas noslēdzās 15.septembrī. Pērn visa gada laikā VUGD no ūdenstilpēm izcēla 116 bojāgājušos, tostarp 50 peldsezonā.