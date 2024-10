Baltijas valstu energosistēmu atslēgšanās no BRELL loka elektroenerģijas cenu būtiski neietekmēs, sola Melnis

Ministrs teica, ka viens no kopējiem izaicinājumiem ir pašreiz esošā hibrīdkara situācija, un jau šobrīd dzirdamas dažādas spekulācijas par šo tēmu.

Melnis sacīja, ka patlaban izplatās dezinformācija, un paredzams, ka tā turpināsies arī līdz februārim, kamēr noritēs atslēgšanās no BRELL loka, un, iespējams, arī kādu laiku pēc tam.

Vienlaikus AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes loceklis Gatis Junghāns norādīja, ka, atslēdzoties no BRELL tīkla, tiks panākta neatkarība no Krievijas sistēmas.