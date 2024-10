Ogresgala bērnudārzā bērni atradušies pie atvērta otrā stāva loga. Iestāde nav informējusi vecākus

Ogresgala pirmsskolā "Ābelīte" notikusi satraucoša situācija – vēdinot telpas, apkopēja tīrīšanas darbu laikā atvērusi logu otrajā stāvā un atstājusi to vaļā. Bērni no pastaigas atgriezušies ātrāk un daži no viņiem pieskrējuši pie loga. Iestāde viņu vecākus par to nav informējusi, vēsta LTV raidījums "4. studija".