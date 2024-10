"Latvijas pasts" izsolēs piedāvā iegādāties desmit nekustamos īpašumus

Augstākā izsoles sākumcena noteikta 48 240 eiro apmērā īpašumam Svētā Ludvika laukumā Krāslavā, kas sastāv no ēkas 3177,5 kvadrātmetru platībā un zemes 3573 kvadrātmetru platībā. Izsoles solis būs 400 eiro.

Aizkrauklē "Latvijas pasts" ar 16 791 eiro izsoles sākumcenu piedāvās iegādāties nekustamo īpašumu Rūpniecības ielā 1A, kas sastāv no ēkām 800/1324 domājamās daļas. Izsoles solis būs 200 eiro. Tāpat Aizkrauklē piedāvās iegādāties īpašumu ar 1888 eiro sākumcenu Rūpniecības ielā 1D, kas sastāv no ēkas 800/1324 domājamās daļas no 192,2 kvadrātmetru kopējās platības. Izsoles solis būs 20 eiro.