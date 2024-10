Starp padomdevējiem, kas konsultē Parlamentārās izmeklēšanas komisijas "Rail Baltica" jautājumiem vadītāju Andri Kulbergu (AS), ir arī cilvēki, kuri paši dažādos veidos ir vai bijuši saistīti ar "Rail Baltica" projektu. Ideja par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidi nāca no Saeimas Apvienotā saraksta frakcijas. Tās deputāts Andris Kulbergs ievēlēts komisijas vadībā. Komisijā ir pa vienam deputātam no katras Saeimas frakcijas. Jau vienā no pirmajām pirmajās komisijas sēdēs Kulbergs sacīja: "Es ar savu komandu sagatavošu dokumentus, ko nodot pārējiem komisijas locekļiem, lai tālāk var citi strādāt." Tādēļ raidījums "De facto" uzdeva jautājumus, kas ir šī komanda.