VIDEO LDz veic pārbaudi par rīcību ar 700 mēbelēm un elektrotehnikas priekšmetiem

Dzelzceļa meitas uzņēmumus "Ritošā sastāva serviss", "LDz loģistika" un "LDz Cargo", visticamāk, apvienos. Darbs no trim maiņām tiks samazināts uz divām un dzelzceļa mezglos naktīs vagonus vairs neapkops un nešķiros, jo vairākas reizes mazāka kravu plūsma to ļauj izdarīt dienā. No meitām lielākā ir "LDz Cargo" - tās apgrozījums pērn bija 134 miljoni eiro. Šogad ieņēmumi jau kritušies par 30%.