Raidījums: Vecrīga kļuvusi par elektroauto bezmaksas stāvlaukumu

Par satiksmes jomu atbildīgās domes komitejas vadītājs Pulks pieļauj, ka kaut kas būšot jādara ar ilgstošu stāvēšanu Vecrīgā: “Kas attiecas par Vecrīgu, iespējams mums vajadzēs uzsākt diskusiju par to, ka nevar vienlaicīgi atrasties mašīna teiksim visu dienu vienā vietā, ka atbrauc no rīta, nezinu, strādā un aizbrauc, ka pēc pāris stundām viņai vajadzētu pārvietoties, kaut vai vismaz uz kādu citu vietu. Vai arī samazināt iespēju bez maksas Vecrīgā novietot ilgāk par divām stundām.”

Par iespējamām izmaiņām autostāvvietu kārtībā Vecrīgā domē bijušas neoficiālas sarunas, bet nekāda rakstiska projekta pagaidām nav. Aptaujātie domnieki kā vienu no simptomiem, kas iespējams liktu pārskatīt atbalstu elektroauto lietotājiem plašāk pilsētā, būtu, piemēram, sastrēgumu veidošanās sabiedriskā transporta joslās, kas vēl neesot aktuāli.

"Ja mēs skatāmies tīri no cenas salonā, tad elektriskie ir 10-15% tā vidēji dārgāki, bet, ja mēs skatāmies lietoto auto tirgu - un Latvija pārsvarā ir tomēr lietotu auto tirgus, šī cena ir nostabilizējusies, līdzsvarā. (..) Ir divi elektroauto, kas tā kā kvalificētos zem 25 tūkstošu eiro latiņas, jā, bet tas piedāvājums ir, maigi sakot, nekāds, tāpēc vajag pēc iespējas plašāku piedāvājumu. No nākamā gada būs gan francūžiem, gan vāciešiem, tiešām tādas budžeta klases mašīnas, kas spēs veikt lielas distances un kas būtībā atzīmē visus ķeksīšus, ka ir svarīgie," atzīmē Mendziņš no Elektroauto biedrības.