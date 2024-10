Laksai 19 punkti uzvarētā Itālijas A sērijas spēlē

Laukumā pavadot 19 minūtes un 48 sekundes, Laksa realizēja sešus no astoņiem divpunktu metieniem, divus no septiņiem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Latviete arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, izprovocēja divas piezīmes un iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+2).