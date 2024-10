Popmūzikas zvaigzne Britnija Spīrsa faniem paziņo, ka apprecējusies ar sevi

Ierakstam viņa izvēlējusies Sting dziesmu "Fields of gold".

Vairāk par to, vai Spīrsa rīkojusi arī kāzas , pagaidām nav zināms. Sologāmija – cilvēka laulība ar sevi – pēc definīcijas ir netradicionālais pašlaulības akts.

Jau ziņots, ka Spīrsa par šķiršanos no sava trešā vīra aktiera un fitnesa trenera Sema Asgarija paziņoja šī gada augusta vidū.

Abi pēc piecus gadus ilgām attiecībām apprecējās 2022. gada 9. jūnijā Spīrsas mājas pagalmā Tauzandoksā, Kalifornijā, un kāzās piedalījās virkne slavenību, piemēram, Madonna, Parisa Hiltone, Drū Berimora un Donatella Versače. Kāzas apmeklēja arī Spīrsas advokāts un viņas dejotāji no Lasvegasas šova laikiem.

2004. gadā Lasvegasā Spīrsa uz 55 stundām apprecējās ar Džeisonu Aleksandru. Tanī pat gadā viņa mija gredzenus ar dejotāju Kevinu Federlainu, no kura Spīrsai ir divi dēli.

Pērn tika izdota Spīrsas autobiogrāfija "Sieviete manī" (The Woman in Me), kas ASV pirmajā nedēļā tika pārdota vairāk nekā miljons eksemplāros.