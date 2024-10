VIDEO Ezoterikas bizness Latvijā – pamatīga peļņa un iesaistītas pat ES naudas

Interesanti, ka viņa par sevi raksta: "Es ar prieku dalos ar cilvēkiem zināšanās, ko esmu ieguvusi no vairākām reinkarnācijām, no zinātniskiem pētījumiem un personiskās pieredzes, no informācijas, ko dod Visums, no zināšanām, kas palīdzējušas man un citiem. Neesmu ārste un nesniedzu medicīniskus padomus, bet man kā dziedniecei ir plašas zināšanas kā medicīnā, tā arī ezoterikā.