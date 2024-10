Daugavpilī, iespējams, varētu slēgt spēļu zāles

Jau ziņots, ka likums piešķir pašvaldībām tiesības to saistošajos noteikumos noteikt vietas un teritorijas, kurās azartspēles organizēt nav atļauts. Līdz ar to azartspēļu zāļu vietu skaits Daugavpilī var tikt ierobežots atbilstoši sabiedrības interesēm, un šī kompetence ir nodota pašvaldībai.

Ņemot vērā Satversmes tiesas sprieduma atziņas, Daugavpils pašvaldība sagatavoja saistošo noteikumu projektu, kuru mērķis ir ierobežot azartspēļu izplatību pašvaldībā, lai samazinātu no azartspēlēm atkarīgo personu skaitu un nepieļautu to skaita palielināšanos, pasargātu iedzīvotājus no paredzamu problemātisku spēlēšanas paradumu attīstības riska, kas palielinās, ja, piemēram, spēļu zāle atrodas dzīvesvietas tuvumā.