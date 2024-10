"Visi šie sasniegumi ir tapuši bez tevis." "Līvi" nāk klajā ar paziņojumu un publiski uzrunā Juri Pavītolu

Tieši tā mēs Tevi vēlamies uzrunāt, jo nekad nav bijis citādi. Neviens no mums nekad nav noliedzis vai apšaubījis Tavu ieguldījumu tālajā 1971. gadā, veidojot pamatus muzikālam kolektīvam, kurš vēlāk transformējās par grupu "Līvi". To nevar izsvītrot no grupas vēstures, un neviens nekad nav mēģinājis to darīt vai pat mazināt šī fakta nozīmi.

Gan līdz brīdim, kad Tu pats nolēmi pamest grupu, gan arī pēc tam, grupas sastāvs ir nepārtraukti mainījies. Daudzi šobrīd Latvijā labi zināmi un ievērojami, kā arī mazāk pazīstami mūziķi ir bijuši daļa no grupas "Līvi" sastāva. Tu pats īsti nevari precīzi nosaukt grupas "īsto" sastāvu līdz brīdim, kad kolektīvā parādījās Ēriks Ķiģelis, jo dalībnieku maiņa bija ierasta lieta, un mums šķiet, ka nav korekti to salīdzināt ar maizes veikalu, kā tu to dari savos publiskajos izteicienos. No grupas vēstures nav iespējams izdzēst arī faktu, ka no 2017. gada līdz 2024. gada janvārim grupas sastāvs nav mainījies un šis ir ilgākais periods visā grupas vēsturē bez dalībnieku maiņas. Jā, Juri, ilgākais!