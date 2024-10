Apjomīgie Rīgas ielu seguma atjaunošanas darbi pārsteiguši būvfirmas un būvuzraugus

"Nākamgad plānoti vairāki uzlabojumi darbu organizēšanas procesos, viens no tiem pilnvērtīgākas defektācijas aktu pozīcijas, kas ļaus samazināt dokumentācijas apjomu un ātrāk noteikt realizācijas termiņus. Tā rezultātā būs mazāk objektu termiņu pagarinājumu un rīdzinieki tiks pie ātrāk un kvalitatīvāk atjaunotām ielām," atzina Pulks.

Vēl trīs ielu posmos pašlaik paveikti 80% līdz 95% kopējā darbu apjoma, līdz ar to tuvākajā laikā darbus plānots pabeigt arī Cēsu ielā, Juglas krastmalas posmā no Brīvības gatves līdz Pāles ielai un Juglas ielas posmā līdz Murjāņu ielai, un Sesku ielas posmā no Ilūkstes ielas līdz Dārzciema ielai.