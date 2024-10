"ZM cenšas slēpt būtiskus grozījumus." Vides organizācijas lūdz apturēt ministrijas virzītos grozījumus noteikumos par koku ciršanu mežā

Organizācijas pauž, ka grozījumi noteikumos par koku ciršanu mežā paredz maksimālās kailcirtes platības palielināšanu no diviem uz pieciem hektāriem lielā daļā Latvijas mežu. Turklāt grozījumos uzreiz esot iestrādāts "caurums", kas ļaujot šo ierobežojumu neievērot, vienā nogabalā plānojot vairākas kailcirtes.

Savukārt grozījumi Meža inventarizācijas noteikumos būtībā paredzot atteikšanos no atkārtotas meža inventarizācijas, to aizstājot ar paša meža apsaimniekotāja sniegtu pārskatu par saimniecisko darbību. Līdz ar to lielā daļā gadījumu meža inventarizācija vairs netiktu uzticēta sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem, bet Valsts meža dienestam nāktos paļauties uz paša apsaimniekotāja sniegto informāciju, tā pasliktinot Meža valsts reģistra datu kvalitāti, savā paziņojumā pauž vides organizācijas. Turklāt tieši uz šī reģistra datu, nevis dabā veiktu mērījumu pamata meža apsaimniekotājs drīkstēs veikt galveno cirti pēc caurmēra.