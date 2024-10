Austrumu slimnīca komentē nepatīkamo gadījumu ar slimnīcas pusdienām un atvainojas pacientam

"Esam informēti par sociālo tīklu platformā X publiski pausto sūdzību par neatbilstošu ēdiena kvalitāti. Vēlamies uzsvērt, ka neatkarīgi no tā, kāds ir sūdzības iesniegšanas veids — mutiski pausta informācija nodaļas personālam (nodaļas virsmāsai, māsai vai māsu palīgam), oficiāls parakstīts iesniegums uz slimnīcas e-pastu: aslimnica@aslimnica.lv, pacienta atsauksme mājaslapā vai pacientu pieredzes anketas aizpildīšana pēc izrakstīšanās no slimnīcas – varam apliecināt, ka visas atsauksmes un sūdzības tiek izskatītas, izvērtētas, izdarīti secinājumi un balstoties uz tiem tiek pieņemti lēmumi, kādi uzlabojumi būtu nepieciešami, lai novērstu nepilnības, kļūdas, riskus un uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un līdz ar to arī pacientu pieredzi.