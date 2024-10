Paslēpa jaundzimušo graudaugu kastē. Anglijā par bērna slepkavību notiesāta studente

Studente slēpa savu savu grūtniecību un atteicās no palīdzības, kad universitātes draugs, kurš dzīvoja tajā pašā mājoklī, pēc dzemdībām ielauzās viņas istabā un atrada viņas gultu "asinīm klātu". Viņa atteicās iziet no vannas istabas, un, kad tika izsaukta ātrā palīdzība, atteicās arī no medicīniskās palīdzības, un mediķi aizbrauca. Tikai vēlāk, kad veselības stāvoklis pasliktinājās, viņa ar taksometru devās uz slimnīcu.