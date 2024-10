Eiropas Parlaments žurnālistikas balvu piešķīris projektam par bezvēsts pazudušiem migrantu bērniem

Pētniecības projektā iesaistījās izdevniecības "De Standaard" no Beļģijas, "Small Stream Media" no Nīderlandes, "RBB" no Vācijas, "Knack" no Beļģijas, "ANSA" un "Domani" no Itālijas, "CNN" no Lielbritānijas un ASV, "VRT" no Beļģijas, "Εfimerida ton Syntakton" no Grieķijas, "The Journal" no Īrijas, "Tagesschau" no Vācijas un "NRC" no Nīderlandes.