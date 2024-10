VIDEO Raidījums pēta, kāpēc bērni no Ukrainas neiet Latvijas skolās

"Mums ir bijuši bērni, kuri ir mācījušies latviešu skolā, bet no tās aizgāja. Kāpēc? Jo, ja jāatrisina matemātikas uzdevums, viņi to paveic izcili. Taču, kad viņiem prasa kaut ko pateikt latviski, paskaidrot likumu vai izstāstīt kādu teorēmu, tad viņi vienkārši nevar to izdarīt," to raidījumam sacīja Ukrainas-Latvijas zinātnes un izglītības, sporta un kultūras centra "Volia.LV" vadītāja Ludmila Vakalo.